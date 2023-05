Final Fantasy VII Remake: Square Enix widmet sich am japanischen Kindertag der jungen Tifa

In regelmäßigen Abständen teilt Square Enix Eindrücke aus den Konzeptphasen von Final Fantasy VII Remake. Erst kürzlich widmete man sich dabei etwa dem schmierigen Gangsterboss Don Corneo, dem ikonischen Turks-Duo Reno und Rude oder auch einer Szene um Aerith.

Square Enix feiert den Kindertag mit der jungen Tifa

Zum gestrigen 5. Mai – und damit dem Kindertag in Japan – teilte Square Enix Details zum Charakter-Design der jungen Tifa in Final Fantasy VII Remake. Im entsprechenden Tweet präsentiert man Concept-Art und In-Game-Renderings ihrer 8- und 13-jährigen Version. Beide Versionen haben gemeinsam, dass sie Tifa in Kleidern zeigen. Ein deutlicher Kontrast zur praktischeren und kampforientierten Garderobe ihrer erwachsenen Version.

Der Kindertag stellt den letzten Feiertag im Zuge der Golden Week dar. Ursprünglich nur ein Tag für Jungen, dehnt das Land die Definition inzwischen auch auf Mädchen aus. Am Kindertag lassen Familien Koinobori (karpfenförmige Drachen) in die Luft steigen, stellen japanische Miniatur-Rüstungen und -Puppen aus und essen traditionelle Speisen, wie Kawshiwamochi und Chimaki.

Final Fantasy VII Remake ist für PlayStation 5, PlayStation 4 und PCs verfügbar. Die Fortsetzung der Remake-Trilogie – Final Fantasy VII Rebirth – ist für kommenden Winter angesetzt.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO