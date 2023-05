Devolver Digital wird die Branche auch 2023 wieder mit einer Direct auf’s Korn nehmen

In den letzten Jahren konnte Devolver Digital mit seinem Summer-Showcase regelmäßig für Furore sorgen. Das lag zum großen Teil an den vorgestellten Games, aber auch an der Präsentation selbst. Die wird nämlich von einem einzigartigen Humor und dem ein oder anderen Seitenhieb in die Branche untermalt.

Wem das gefällt, der kann sich auch 2023 wieder auf ein Devolver-Showcase freuen. Bei Twitter gibt der Publisher, der inzwischen börsennotiert ist, bekannt, dass man im Juni erneut eine Devolver Direct ausstrahlen wird. Mutmaßlich im alten „E3-Zeitraum“, aber das ist noch nicht konkret bekannt.

Bildmaterial: Devolver Digital