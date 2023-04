Final Fantasy VII Remake: Aerith sollte in einer bestimmten Szene bewusst gruselig wirken

In regelmäßigen Abständen teilt Square Enix Eindrücke aus den Konzeptphasen von Final Fantasy VII Remake. Erst kürzlich widmete man sich dabei etwa dem schmierigen Gangsterboss Don Corneo und dem ikonischen Turks-Duo Reno und Rude.

Ein aktueller Tweet widmet sich weniger der Konzeptphase als vielmehr einer ausgewählten Szene im Spiel – im Fokus der Szene steht dabei Aerith.

Ein Hauch von Horror?

In der besagten Szene erwischt Aerith Cloud dabei, wie er sich aus ihrem Haus schleichen möchte. Blöd nur, dass er dabei über etwas stolpert und Aerith auf ihn aufmerksam wird. Sie eilt aus ihrem Zimmer, um nach ihm zu sehen – und das mit einer gröberen Stimme als wir sie sonst von ihr gewohnt sind.

Das gilt zumindest für die japanische Tonspur, in der Aerith‘ Synchronsprecherin – Maaya Sakamoto – dem Blumenmädchen in der Szene einen Horror-Unterton verpasst. So heißt es jedenfalls im besagten Tweet. Ob man hier tatsächlich einen Hauch von Horror – im Stile von Annie Wilkes aus Stephen Kings Misery – heraushört, bleibt wohl jedem selbst überlassen. Der Tonwechsel von Aeriths sonst sehr sanften Sprechweise fällt zumindest auf.

Im Folgenden soll Aerith übrigens Clouds potenziellen „Ausweg“ freiräumen, damit die nächste Schleichaktion besser läuft. Fast so, als sei es ihr Plan, ihn draußen anzutreffen.

Final Fantasy VII Remake ist für PlayStation 5, PlayStation 4 und PCs verfügbar. Die Fortsetzung der Remake-Trilogie – Final Fantasy VII Rebirth – ist für kommenden Winter angesetzt.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO