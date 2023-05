Final Fantasy VII Remake: Square Enix lüftet das Geheimnis um die Ausrüstung von Red XIII

In regelmäßigen Abständen teilt Square Enix Eindrücke aus den Konzeptphasen von Final Fantasy VII Remake. Erst kürzlich widmete man sich dabei etwa dem schmierigen Gangsterboss Don Corneo, dem ikonischen Turks-Duo Reno und Rude, einer Szene um Aerith oder auch der jungen Tifa.

Halsband statt Haarschmuck

Ein neuer Tweet des offiziellen Kanals zum Spiel widmet sich nun dem Design von Red XIII. Dieser enthält auch Konzeptzeichnungen des vierbeinigen Begleiters und Informationen über die Materia-Slots in der Waffe, die er gegen Ende des Spiels als Gast-Charakter verwendet. Seine Waffen im ursprünglichen Final Fantasy VII waren Haarschmuck wie Kämme und Klammern. Im Remake tauscht er diese jedoch gegen Halsbänder ein.

Im Remake agiert Red XIII lediglich als Gast-Charakter – ein konkreter Einblick in seine Ausrüstung ist SpielerInnen also nicht ermöglicht. Square Enix schafft hier etwas Klarheit – bei der Waffe von Red XIII handelt es sich um ein Mithril-Halsband. Quasi eine neu gedachte Version der Mithril-Spange, die im Original seine Startwaffe darstellte.

Auch hinsichtlich der Geschichte haben die neuen Halsbänder eine Bewandtnis. Wie es im Tweet heißt, habe Professor Hojo diese nämlich bewusst so angefertigt, dass er im Zuge seiner Versuche mit Materia experimentieren konnte.

Der Final Fantasy VII Remake Material Ultimania* bietet eine englische Übersetzung der obigen Grafik und so erfahren wir auch vom Fundort dieses Accessoires. Das ist besonders interessant: Lower Junon nämlich. Das alte Junon also, das kleine Dörfchen unterhalb der von Shinra erbauten Stadt. Im Remake konnten wir sie noch nicht besuchen …

Ob wir mit Red XIII als vollwertigen Begleiter im Zuge von Final Fantasy VII Rebirth rechnen können, bleibt abzuwarten. Die Fortsetzung der Remake-Trilogie ist für kommenden Winter angesetzt.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO