Aonuma verrät: Gameplay-Präsentation zu Zelda: Tears of the Kingdom war aus der Not geboren

Im Zuge der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom setzten sich Serien-Produzent Eiji Aonuma und Director Hidemaro Fujibayashi mit Gene Park von der Washington Post zusammen, um über den neuesten Eintrag in die langjährige Serie zu sprechen.

Der Vorgänger „Breath of the Wild“ war mit 30 Millionen verkauften Einheiten bereits der erfolgreichste Titel der Serie. Kurz nach Veröffentlichung stellt sich auch „Tears of the Kingdom“ als herausragender Erfolg heraus, der die Rekorde purzeln lässt. Und das kommt nicht von ungefähr, wie Produzent Aonuma verrät.

Last-Minute-Präsentation

„Tears of the Kingdom“ sollte nämlich eigentlich schon im vergangenen Jahr erscheinen. Im März 2022 musste Aonuma dann aber die Hiobsbotschaft überbringen, dass der Titel verschoben werden müsse, „um sicherzustellen, dass alles im Spiel zu 100 Prozent unseren Standards entsprach“, wie er erklärt.

Die Zeit hat man offensichtlich gut genutzt. Immerhin erschien „Tears of the Kingdom“ in der vergangenen Woche ohne nennenswerte Bugs und das trotz des komplexen Physiksystems, das Links neue Fähigkeiten möglich macht.

Trotzdem: Im Februar 2023 – als der zweite Trailer zum Spiel an den Start ging – kamen nochmal Zweifel im Team auf – der erwartete Enthusiasmus blieb nämlich aus. „Die Leute hatten noch keine Vorstellung von den Gameplay-Elementen oder davon, worin der Spaß liegen könnte“, erklärt Aonuma.

Nintendo entschied sich also quasi zu einer „Last Minute“-Aktion, bei der Aonuma die grundlegenden Spielkonzepte im Zuge einer 13-minütigen Demonstration präsentieren sollte. Mit Erfolg. Unumstritten waren die auch danach spärlichen Einblicke aber bis zur Veröffentlichung nicht.

Im selben Interview ließ Aonuma übrigens anklingen, dass er so langsam aber sicher an seine Grenzen gerät – immerhin wird man nicht jünger. Fujibayashi führt zudem aus, welche Überzeugungsarbeit er im Zuge der Entwicklung bei Aonuma leisten musste. Und warum im Zuge der Entwicklung die Spielerfahrung an erster Stelle stand und erst dann die Story kam, lest ihr hier.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist jetzt für Nintendo Switch verfügbar.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo