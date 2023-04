Zelda: Tears of the Kingdom könnte eine Verbindung zu A Link to the Past haben

Erst kürzlich hatte das lange Warten ein Ende, als Eiji Aonuma endlich zusammenhängendes Gameplay zum heiß erwarteten The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom präsentierte. Die 10-minütige Präsentation ließ diverse Eindrücke zu neuen Mechaniken, aber auch einen Blick auf das neue, alte Hyrule zu.

Da dauerte es nicht lang, bis sich Fans emsig zeigten und dem Umfang der neuen Himmelsinseln auf den Grund gingen. Aber damit nicht genug: Nun widmeten sich enthusiastische Zelda-Jünger nämlich dem Ursprung der Himmelsinseln.

Verbindung zu „A Link to the Past“?

Auslöser für die Überlegungen stellt ein Satz dar, den Produzent Eiji Aonuma während der Präsentation einwarf: „Ihr werdet nicht viele dieser gelben Bäume auf der Oberfläche [von Hyrule] sehen.“ Der Satz fiel, während er Link eine der vielen Himmelsinseln erkunden ließ. Und Fans fragen sich nun, ob Aonuma hier den Hinweis streut, dass die Inseln nicht Hyrule entsprangen.

Eine Theorie stützt sich etwa auf die Idee, dass die Inseln vom „Heiligen Reich“ – oder dem Goldenen Land – stammen. Dieses spielte erstmal in The Legend of Zelda: A Link to the Past eine Rolle und stellte dort quasi die Heimat des Triforce dar.

Dass diese gelben – oder wahlweise goldenen – Bäume von eben diesem Goldenen Reich stammen könnten, erscheint nicht allzu abwegig. Zumal die Theorie von einem Artwork zu „A Link to the Past“ untermauert wird, das das Heilige Reich als schwebende Inseln präsentiert, wie Twitter-User RwanLink festhält.

Weniger Lore-fokussiert – wenngleich ähnlich spekulativ – präsentiert sich eine weitere Theorie, die hinter den Bäumen lediglich ein neues Biom vermutet, das eben lediglich auf den Himmelsinseln präsent sei. Einige andere Fans vermuten hinter den Bäumen „Elden Ring“-ähnliche Wegmarker, die auf spezielle Items hindeuten. So wie man im Rollenspiel von FromSoftware etwa goldene Saaten an entsprechend goldenen Zweigen des Weltenbaums fand.

Zwei Ideen, die sicherlich nicht mit der Theorie vom Goldenen Land kollidieren. Nun, letztlich bleibt den engagierten Zelda-Fans nichts weiter, als abzuwarten, wie sich diese Frage auflöst. Lang dauert es zum Glück nicht mehr, bis The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint. Bereits am 12. Mai ist es so weit.

Freut ihr euch denn auf den Titel? Dann ist vielleicht auch die Switch mit neuem Zelda-Modell etwas für euch. Darüber hinaus gibt es den passenden Controller und eine Tasche.

via The Gamer, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo