Fans gehen dem Umfang der Himmelsinseln in Zelda: Tears of the Kingdom auf den Grund

Erst kürzlich hatte das lange Warten ein Ende, als Eiji Aonuma endlich zusammenhängendes Gameplay zum heiß erwarteten The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom präsentierte. Die 10-minütige Präsentation ließ diverse Eindrücke zu neuen Mechaniken, aber auch einen Blick auf das neue, alte Hyrule zu.

Und weil Zelda-Fans besonders emsig sind, analysieren sie das gezeigte Gameplay nun bis ins kleinste Detail. Von einem Vergleichsvideo, das die Änderungen zwischen dem alten und neuen Hyrule untersucht, berichteten wir bereits.

Fan analysiert den Umfang der gezeigten Himmelsinseln

Reddit-User u/teo_many hat es sich jetzt auf die Fahne geschrieben, dem Umfang der neuen Himmelsinseln auf den Grund zu gehen. Dazu zog er die Mini-Map aus der Präsentation heran und nutzte die Koordinaten, um maßstabsgetreu herauszustellen, wie weit sich die Himmelsinseln erstrecken und wie sie im Verhältnis zur Hyrule-Karte stehen. Hier könnt ihr euch den Kartenvergleich ansehen.

Das Ergebnis: Das gezeigte Material bestätigt, dass eine der Inseln den Umfang des großen Plateaus aus dem Vorgänger haben dürfte. Und hier gibts dann auch den Haken: Die Präsentation zeigte lediglich einen Ausschnitt des überirdischen Spielplatzes von „Tears of the Kingdom“. Die tatsächlichen Ausmaße der Himmelsinseln dürften also nochmal größer ausfallen. Aber das sind ja eher erfreuliche Nachrichten, oder?

Freut ihr euch denn auf „Tears of the Kingdom“? Dann ist vielleicht auch die Switch mit in neuem Zelda-Modell etwas für euch. Darüber hinaus gibt es den passenden Controller und eine Tasche.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo