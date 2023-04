The Last of Us Part I: Optimierung für das Steam Deck ruht, bis PC-Version besser läuft

Kürzlich feierte The Last of Us Part I seinen Verkaufsstart für PCs und machte dabei eher eine durchwachsene Figur. Fans beklagten sich über allerhand Probleme und Fehler. Wer sich nach den Unzulänglichkeiten erkundigt, wird im Netz mit allerhand amüsanten Zusammenschnitten belohnt.

KäuferInnen der PC-Version haben da aber selbstverständlich weniger zu lachen. Entsprechend nachvollziehbar sind da auch einige – der vielen – schlechten Bewertungen im Netz.

Erst wird die PC-Version gerichtet

Naughty Dog entschuldigte sich bereits und verspricht Nachbesserung. Die soll bereits morgen in Form von Bug-Fixes erfolgen – ein Patch ist dann für Freitag angesetzt, wie Naughty Dog via Twitter kommuniziert.

Das geht allerdings zulasten einer Verifizierung für Steam Deck. Bevor man sich dieser widmet, möchte man nämlich erstmal die PC-Version als solche auf Vordermann bringen.

Das heißt übrigens nicht, dass ihr The Last of Us Part I nicht schon jetzt via Steam Deck spielen könnt. Ihr müsst allerdings auch hier mit entsprechenden Unzulänglichkeiten rechnen, die dann im Laufe der Zeit behoben werden dürften.

Stichwort „The Last of Us“: Neil Druckmann weiß um den Wunsch nach The Last of Us Part III, die Entscheidung für das nächste „Naughty Dog“-Projekt sei allerdings bereits gefallen. Und wenn euch die kürzliche Serien-Adaption von HBO gefallen hat, dürft ihr euch auf Nachschub freuen. Ellie-Darstellerin Bella Ramsey verriet allerdings bereits, dass Fans sich hier wohl noch eine ganze Weile gedulden müssen.

Bildmaterial: The Last of Us Part I, Sony, Naughty Dog