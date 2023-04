Pokémon-Präsident Tsunekazu Ishihara tritt als CEO von Creatures Inc. zurück

Tsunekazu Ishihara und Hirokazu Tanaka sind als CEO und Präsident von Creatures Inc. zurückgetreten. Darauf macht Joe Merrick von Serebii in einem Tweet aufmerksam. Auf der Website des Unternehmens wurde die Änderung bereits öffentlichkeitswirksam verewigt. Dort ist jetzt Yuji Kitano als Präsident und CEO gelistet.

Rücktritt nach fast 30 Jahren

Creatures, Inc. wurde 1995 gegründet. Seit Gründung fungierte Ishihara als CEO des Unternehmens, das maßgeblich an der Entwicklung und Erfindung der Pokémon-Reihe – zusammen mit The Pokémon Company und Game Freak – beteiligt war. Tsunekazu Ishihara war Producer unzähliger Pokémon-Spiele und gilt auch als das „Gesicht“ der Serie, tritt er doch vordergründig im Format Pokémon Presents in Erscheinung.

Creatures Inc. verantwortet nicht zuletzt das beliebte Sammelkartenspiel und diversen Merchandise in Japan. Aber auch in der Produktion von Videospielen ist das Unternehmen kontinuierlich involviert. Sowohl in der Entwicklung von Spin-Offs – wie Meisterdetektiv Pikachu – als auch bei den Animationsarbeiten für Hauptableger, wie zuletzt Pokémon Karmesin und Purpur.

Das Geflecht aus The Pokémon Company, Game Freak, Creatures und Nintendo ist kompliziert. Creatures Inc. besitzt ein Drittel des Urheberrechts an dem Pokémon-Franchise und ist gleichermaßen am Joint-Venture The Pokémon Company beteiligt – die anderen zwei Drittel gehören Game Freak und Nintendo.

Nach fast 30 Jahren tritt Ishihara nun – neben Tanaka – als CEO zurück. Die Gründe dafür sind aktuell noch unklar. Einfluss auf seine Stellung als Präsident und CEO von The Pokémon Company scheint der Rücktritt nach aktuellem Stand aber nicht zu haben.

Abgelöst wird das Duo vom neuen Präsidenten & CEO ist Yuji Kitano. Tomotaka Komura wird zudem künftig als Executive Vice President fungieren. Welchen Einfluss dieser hochrangige Personalwechsel letztlich auf das Pokémon-Franchise hat, bleibt abzuwarten.

Durchwachsene Schlagzeilen für Karmesin und Purpur

Zuletzt machte das Pokémon-Franchise mit Pokémon Karmesin und Purpur durchwachsene Schlagzeilen. Fans erfreuten sich zum einen am längst überfälligen Neuanstrich der Serie, bemängelten dabei aber – zurecht – die unzureichende technische Optimierung der Titel.

Die verärgerten Reaktionen entlockten Nintendo gar eine Entschuldigung und das Versprechen zur Nachbesserung. Auch im April sollen noch Patches folgen, die sich der technischen Unzulänglichkeiten annehmen sollen. Dem Erfolg von „Karmesin und Purpur“ tat das aber keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die Spiele fuhren regelrechte Rekordgewinne ein.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak