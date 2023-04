Silent Hill: Die ikonischen Krankschwestern hätten auch ganz anders aussehen können

Silent Hill gilt – berechtigterweise – als Klassiker des Horror-Videospiel-Genres. Das hat natürlich eine Menge Gründe, aber sicherlich spielen nicht zuletzt die ikonischen Monsterdesigns der Serie in diesen Umstand mit rein. Die wohl wichtigste Persönlichkeit in diesem Kontext stellt wohl Masahiro Ito dar, der im Laufe der Jahre diverse Rollen in der Produktion der Serie ausfüllte.

Allem voran engagierte sich Ito als Art Director und Creature Designer und erschuf in diesem Zuge einige der wohl bekanntesten Schauerfiguren im Horror-Genre der Videospielwelt – auch die berühmte Krankenschwester entsprang seinerzeit aus seinem Kopf.

So hätte die ikonische Krankenschwester aussehen können

Via Twitter teilte Ito nun frühe Alternativ-Konzepte der Krankenschwester, die aber letztlich nicht realisiert wurden. Ersteres Konzept stellt dabei allerdings keinen Entwurf dar, den Ito für Silent Hill vorsah, wie er weiter im Thread erläutert. So wie die Krankenschwester in diesem Kunststück dargestellt wird, hätte sie es aber ohnehin nicht ins Spiel geschafft.

Die beiden weiteren Konzepte treffen da schon eher den Stil der berühmten Horror-Serie und weichen vorwiegend in der Gestaltung der Kopfpartie vom finalen Kreaturen-Design ab. Seht euch die von Ito geteilten Artworks unbedingt auf seinem Twitter-Account an!

Mit Silent Hill 2 steht uns bald ein Remake des gleichnamigen Originals ins Haus – das Bloober Team übernimmt die Entwicklung. Auch Masahiro Ito ist hier wieder mit seiner Expertise an Bord. Es bleibt abzuwarten, ob er sich von seinen früheren, ungenutzten Werken neu inspirieren lässt.

Der ehemalige Serien-Autor Sam Barlow steht diesem Projekt übrigens eher skeptisch gegenüber. Wie gut, dass zusätzlich Silent Hill: Townfall und Silent Hill f am Horizont winken. Außerdem ist mit Return to Silent Hill ein neuer Kinofilm in Arbeit – dessen Dreharbeiten starten in Kürze und finden unter anderem in Deutschland statt.

