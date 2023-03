Silent Hill 2: Ehemaliger Serien-Autor empfindet das Remake als „vergifteten Kelch“

Wenn es nach Sam Barlow geht, ist das Remake zu Silent Hill 2 ein „vergifteter Kelch“. Das erklärt der Designer, Autor und Regisseur in einem Interview mit den KollegInnen von PCGamesN.

Barlow ist heutzutage vor allem für seine Arbeit an Her Story, Telling Lies und Immortality bekannt. In der Vergangenheit arbeitete er aber auch an zwei Silent-Hill-Ablegern – Silent Hill Origins und Silent Hill: Shattered Memories.

Ein vergifteter Kelch

Barlow führt im Interview aus: „Ich persönlich freue mich weniger darauf, ein Remaster zu spielen. Ein Remaster von Silent Hill 2 zu machen, ist zudem wohl der größte vergiftete Kelch in der Videospielbranche.“

Er erklärt, wenig überzeugt: „Ich meine, viel Glück für sie [das Team hinter dem Remake], weil ich nicht weiß, wie man das machen kann, ohne die Leute zu verärgern.“

Hinsichtlich Konamis weiterer Projekte zur Serie zeigt er sich dann schon zuversichtlicher und zeichnet das Bild seiner idealen Präsentation von Silent Hill: „Die Version von Silent Hill, die ich lieben würde – und es klingt so, als würden sie diese vorantreiben – ist, dass wir sie [die Serie] als Plattform nutzen, um eine Reihe interessanter psychologischer Horrorspiele zu kreieren.“

„Und können wir bitte eine Breite an Gameplay haben? Weißt du, Twilight Zone und diese Art von Anthologien geben dir ein Gefühl dafür, worauf du dich einlässt, aber du bist auch gespannt, auf welche verschiedenen Arten sie erforscht werden können“, schwärmt Barlow.

Ob uns die Silent-Hill-Serie künftig die – von Barlow gewünschte – Vielseitigkeit bringt, bleibt abzuwarten. Am Horizont winken jedenfalls Silent Hill: Townfall und Silent Hill f. Außerdem ist mit Return to Silent Hill ein neuer Kinofilm in Arbeit – dessen Dreharbeiten starten in Kürze und finden unter anderem in Deutschland statt.

Bildmaterial: Silent Hill 2, Konami, Bloober Team