Pokémon-Sammelkarten: Hier gibt es jetzt die überdimensionale Promo-Karte von Koraidon

Während Japan schon mit Spannung der Erweiterung „Pokémon Card 151“ zum Pokémon-Sammelkartenspiel entgegenfiebert, die erstmals seit 20 Jahren auch eine Kadabra-Karte bieten wird, feiern wir noch die Veröffentlichung von „Karmesin und Purpur“, der ersten Paldea-Erweiterung zum Sammelkartenspiel.

„Karmesin und Purpur“ ist seit der vergangenen Woche mit diverse Boosterpacks, Top-Trainer-Boxen* und anderen Kollektionen* bei teilnehmenden Händlern verfügbar. Für zusätzliche Kaufanreize sollen Aktionen wie die Ferkuli-Promokarte sorgen, doch damit nicht genug.

Eine überdimensionale Promokarte von Koraidon wäre doch auch eine schöne Sache für die Sammlung, oder? Diese Karte des Paradox-Pokémon gibt es derzeit als Belohnung für einen Einkauf in Höhe von mindestens 20 Euro im duo-Store. Solange der Vorrat reicht!

Im duo flagshipstore in The Playce in Berlin gibt es derzeit einen Pop-up-Store zu Pokémon und neben Geschenken und Fotomöglichkeiten mit Pikachu und weitere Aktionen. Der Bereich öffnet vom 1. April bis zum 29. April 2023. Den duo flagshipstore findet ihr am Potsdamer Platz.

