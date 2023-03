Pokémon-Sammelkartenspiel: Diese Promokarte könnt ihr jetzt im Handel abstauben

Heute erscheint „Karmesin und Purpur“, die erste Paldea-Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel. Diverse Boosterpacks, Top-Trainer-Boxen* und andere Kollektionen* sind ab sofort bei teilnehmenden Händlern verfügbar.

The Pokémon Company feiert das in Deutschland mit einer neuen Promokarte, die ihr bei teilnehmenden Einzelhändlern im Rahmen von besonderen Aktionen abstauben könnt. Eine Ferkuli-Promokarte!

Wenn du dort mindestens 20 Euro für Pokémon-Sammelkartenspiel-Produkte ausgibst, erhältst du eine Promokarte des niedlichen Pokémon. Aber sei vorsichtig, es könnte sich ins Rampenlicht deiner Pokémon-Sammelkartenspiel-Sammlung grunzen!

Leider bietet die Ankündigung von The Pokémon Company keine Liste mit teilnehmenden Händlern. In der Regel sind aber die GameStop-Filialen hier mit von der Partie. Falls ihr schon eine Ferkuli-Promokarte mitnehmen konntet, sagt uns im Kommentarthread doch gerne Bescheid!

Die Aktion läuft ab sofort und bis zum 8. Juni 2023.

Wenn ihr noch mehr feiern möchtet, besucht doch den neuen Pop-Up-Store in Berlin. Im duo flagshipstore in The Playce in Berlin wird es Fotomöglichkeiten mit Pikachu geben, es werden Geschenke verteilt und einiges mehr. Der Bereich öffnet vom 1. April bis zum 29. April 2023 und ab dem 15. April.

Bildmaterial: The Pokémon Company