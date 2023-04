Für knapp 1.000 Euro könnt ihr euch jetzt diese 2B-Figur aus NieR Automata gönnen

Square Enix nimmt ab sofort Vorbestellungen für eine neue 2B-Figur im Square Enix Store entgegen. Die Figur gehört zur Reihe der Masterline-Figuren von Prime 1 Studio und wer diese kennt, weiß: Das wird hochwertig, aber auch teuer!

Zuvor gab es unter anderem Terra auf einem Magitek und 2B, 9S sowie A2 als eine gemeinsame Figur, Prime 1 Studio erschuf aber auch schon Figuren zu Bloodborne und Ghost of Tsushima. Eines eint sie alle: Es wird vierstellig!

Für die neue 2B-Figur (2P-Farbvariante) müsst ihr tatsächlich nicht so tief in die Tasche greifen. Sie schlägt nämlich nur mit 949,99 Euro zu Buche. YoRHa Nr. 2 Typ B kommt mit einem austauschbaren Kopf, der Nachbildungen ihres Looks mit und ohne Augenbinde ermöglicht.

Der Maßstab von 1:4 ermöglicht auch detaillierte Gesichtszüge und viel Präzision bei der Kampfkleidung, die gleichzeitig schick und funktional ist. 52,2 cm ist die Figur hoch, etwa 28,4 cm breit. Der Square Enix Store nennt noch keinen Auslieferungstermin.

Bildmaterial: Square Enix