Pokémon Karmesin und Purpur: Gleich drei neue Geheimcodes werten euer Inventar heute auf

The Pokémon Company hat heute gleich drei neue Seriencodes zu Pokémon Karmesin und Purpur veröffentlicht! Mit den Codes könnt ihr euer Inventar um einige nützliche Items und Pokébälle auffrischen.

LEVELUP – Sonderbonbon x10



REV1VE – Top-Beleber x5



CATCHBYBALL – Netzball, Tauchball, Finsterball, Timerball, Flottball, Luxuxball je x5

Die Codes wurden in Japan per E-Mail verteilt, sind aber auch bei uns einlösbar. Nutzt die Spielfunktion Geheimgeschenk und gebt die Codes per Seriencode ein. Die drei Codes sind jeweils bis zum 2. Oktober 2023 gültig, ihr habt also diesmal jede Menge Zeit.

Top-Beleber und Sonderbonbon sprechen für sich, insbesondere das Paket aus Pokébällen ist für viele Fans aber wohl wertvoll. Die unterschiedlichen Bällen sind in verschiedenen Bereichen oder unter verschiedenen Voraussetzungen besonders effektiv einsetzbar.

Weitere aktuelle Verteilaktion

Schon einige Tage läuft die neueste Verteilaktion zu Pokémon Karmesin und Purpur. Diesmal gibt es sogar wieder ein Pokémon! Hierzulande müsst ihr dafür eine GameStop-Filiale besuchen. Hier gibt es weitere Details zur Aktion. Diese Aktion ist nur noch bis heute im Gange!

via Serebii, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak