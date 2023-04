Fan-Festival: Nintendo Live findet in diesem Jahr auch im Westen statt

Nintendo hat das Fan-Festival Nintendo Live 2023 für Nordamerika angekündigt. Das bisher in Japan veranstaltete Nintendo Live feierte im letzten Jahr sein Comeback in Japan, nachdem es wegen der Corona-Pandemie drei Jahre lang ausgesetzt wurde. Es handelt sich dabei um ein „in-person“ Fan-Festival, also ein physisches Event.

Im September soll Nintendo Live auch in Seattle, USA stattfinden. Details zum genauen Zeitpunkt, dem Veranstaltungsort und weitere Informationen soll es zu einem späteren Zeitpunkt geben.

„Mit Nintendo Live 2023 geben wir den Teilnehmern die Möglichkeit, gemeinsam mit der Familie, Freunden und der gesamten Nintendo-Community zu feiern, um Spaß zu haben und bleibende Erinnerungen zu schaffen“, wird Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, zitiert.

Im letzten Jahr gab es für BesucherInnen des japanischen Events allerhand Wettbewerbe, ein Konzert mit Live-Musik, Turniere in Mario Kart 8 Deluxe und Super Smash Bros. Ultimate, Bühnen-Events und einiges mehr. Die TeilnehmerInnen wurden dabei – wie in Japan des Öfteren üblich – per Losentscheid gezogen.

Im Kontext ist hier sicherlich auch die E3-Absage (von Nintendo) zu sehen, wenngleich es sich um zwei sehr unterschiedliche Events handelt. Während bei der E3 der Fokus auf noch unveröffentlichten Spielen läge, wird es bei Nintendo Live 2023 um vermutlich bereits erhältliche Spiele gehen.

Es ist daher fraglich, ob Nintendo Live auch den Weg nach Europa finden wird. Hierzulande ist die Gamescom für Nintendo noch nicht vom Tisch, ganz im Gegenteil. Aber auch in Deutschland gab es bereits andersartige Nintendo-Events wie die Sommertour 2022, als Nintendo die Gamescom ebenfalls absagte.

Bildmaterial: Nintendo