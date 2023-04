Donkey Kong: Museum plant sechs Meter großen, funktionsfähigen Arcade-Automaten

Das The Strong National Museum of Play ist ein interaktives Museum für Spielkinder. Mit seinem neusten Projekt dürfte es vor allem die Nintendo-Fans unter uns ansprechen, denn das Museum plant den wohl größten Arcade-Automaten zu Donkey Kong.

Gigantischer Arcade-Automat zu Donkey Kong

Der Automat soll über sechs Meter groß werden und wird voll funktionsfähig sein. Das Gehäuse ist somit 370 Prozent größer als das Original aus dem Jahr 1981. Als Baumaterial wird ein Aluminiumrahmen mit MDF-Faserplatten verwendet.

BesucherInnen müssen aber nicht auf dem Automaten herumspringen, sondern können über eine zweite, kleinere Konsole die Steuerung des Automaten übernehmen. Um ein authentisches Spielgefühl zu gewährleisten, wird ein originales Motherboard des Donkey-Kong-Spiels genutzt.

Jon-Paul Dyson, der Vizepräsident für Ausstellungen von The Strong, sagte in einer Erklärung:

Donkey Kong ist ein wahrer Titan in der Welt der Videospiele – sowohl in Bezug auf die Größe der Figur als auch auf den Kultstatus des Spiels – und eignet sich daher perfekt für diese verspielte, skurrile Installation. Die Erweiterung des Museums wird ein neues und größeres Zuhause für die World Video Game Hall of Fame bieten, und passenderweise wurde Donkey Kong 2017 in die Halle aufgenommen.

Dankbar zeigt er sich zudem über die Unterstützung von Nintendo of America. Der Arcade-Automat ist Teil einer Ausstellung, die am 30. Juni 2023 eröffnet. Solltet ihr also zufällig in New York sein: Lasst euch den gigantischen Automaten nicht entgehen!

