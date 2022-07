(Kein) Ersatz für die Gamescom: Nintendo stellt die Sommertour 2022 vor – und sie läuft bereits

An Ausstellern bei der Gamescom 2022 bestand und besteht in diesem Jahr ein besonderes mediales Interesse und so war die Sommertour von Nintendo schon vorab bekannt geworden. Jetzt hat Nintendo sie konkret vorgestellt und eine eigene Website eingerichtet.

Nintendo wird die Gamescom 2022 nicht besuchen, dafür aber eine eigene Sommertour veranstalten. Die Kurzfassung: viele Städte, viele Spiele. Aber nichts Neues. Der Besuch der Sommertour eignet sich bestens zum Spaß haben, vielleicht auch zum Ausflug mit den Kids.

Aber eine spielbare Demo zur Fortsetzung von Zelda: Breath of the Wild (oder anderen kommenden Neuheiten) gibt’s nicht. Mario Strikers: Battle League Football, Nintendo Switch Sports, Kirby und das vergessene Land und Mario Kart 8 Deluxe, so heißt das Line-up stattdessen.

Obendrein gibt es lustige Mitmachaktionen, kleine Geschenke, die Gelegenheit, witzige Erinnerungsfotos zu schießen – und die Chance, an einem tollen Gewinnspiel teilzunehmen. Also: Auf zur Nintendo Sommertour 2022!

Gegenüber der bereits kommunizierten Tourdaten gibt es nur geringfügige Änderungen. Ein Besuch im Heidepark Soltau ist neu dazugekommen – aber schon verstrichen. Der ursprünglich wohl geplante Besuch in Oberhausen Anfang Oktober fehlt jetzt jedoch. Am 23. und 24. Juli 2022 könnt ihr die Sommertour mit einem Besuch im LEGO-Land in Günzburg verbinden.

Die Tourtermine:

19.06. SWR Sommerfestival / Freigelände am Technik-Museum, Speyer

24. – 26.06. MASH Munich, Olympiapark München

25. – 26.06. 18. Kinder- und Jugendfestival, Schlossplatz / Stuttgart

02. – 03.07. Heide Park Ressort, Soltau

16. – 17.07. Familienfest Dahme

19. – 20.07. Familienfest Pelzerhaken

22. – 24.07. Familienfest Grömitz

23. – 24.07. Legoland Deutschland Resort / Günzburg

26. – 27.07. Familienfest Heiligenhafen

29. – 31.07. Niendorfer Hafentage / Niendorf

30. – 31.07. Center Park Allgäu / Leutkirch

06. – 07.08. Holiday Park / Haßloch

12. – 14.08. Maschsee-Fest, Familienwiese / Hannover

12. – 14.08. Main Matsuri 2022, Walter-von-Cronberg-Platz / Frankfurt am Main

19. – 21.08. Dresdner Stadtfest, Familienwiese Elbufer / Dresden

20. – 21.08. Serengeti-Park / Hodenhagen

27. – 28.08. LVZ Kinder- und Jugendfest, Augustusplatz Leipzig

17. – 18.09. OKIDOKI Kinder- und Familienfest, Freigelände Schloss Charlottenburg / Berlin

