We Love Humans: Square Enix beantragt neues Warenzeichen in Europa

Square Enix hat am 28. März ein Warenzeichen für We Love Humans in Europa beantragt. Worum es sich dabei konkret handelt, ist aktuell noch unklar.

Dem Klassifizierungsassistenen zufolge, deckt das angemeldete Produkt die Anforderungen der Kategorien 9, 16, 28 und 41 ab. Diese entsprechen Videospiel-Soft- und Hardware; Print-Artikeln wie Lösungsbüchern, Graphic Novels und mehr; Merchandise, wie Figuren und Plüschtieren; und der Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen.

Es bleibt aktuell also noch vage um „We Love Humans“. Zuletzt bewarb das Unternehmen vor allem diverse Anstrengungen im Bereich Blockchain und NFT. Mit Symbiogenesis lockt man etwa mit einem Spiel, das über 10.000 Charaktere bieten soll. Und auch den 25. Geburtstag von Final Fantasy VII bedenkt man mit NFT-Sammelkarten.

Bildmaterial: Square Enix