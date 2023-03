Square Enix feiert 25 Jahre Final Fantasy VII mit neuen NFT-Sammelkarten

Square Enix zieht seine NFT-Pläne weiter durch und kündigt nun eine Sammelkarten-Collection zu Final Fantasy VII an, die Ende März 2023 erscheinen soll. Dabei soll es sich sowohl um eine physische als auch um eine digitale Trading Card Collection handeln. Auf den Karten sind Charaktere, Szenen und spezielle Artworks aus dem ewigen Klassiker zu sehen. Die Kollektion umfasst insgesamt 207 Karten.

Jedes Pack kostet rund drei Euro und beinhaltet sechs Karten und ein NFT-Austauschticket, das für eine beliebige andere digitale Karte eingetauscht werden kann. Der Vorteil, laut Square Enix: Man kann diese auch auf dem Smartphone dabei haben. Wer sich voll auf das Sammeln einlassen will, kann sich ein Display mit 20 Karten-Packs für 79,99 Euro im Online-Store von Square Enix sichern.

Das gesamte Set umfasst 99 normale Motive und 99 Premium-Foil-Version. Darüber hinaus gibt es drei „Normal Variants“ und drei „Premium Foil Variants“. Zudem soll es drei geheime Karten geben. Wir haben euch einige Beispiele angehangen, die vollständige Kollektion gibt es im Square-Enix-Store zu sehen.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO