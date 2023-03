Deutsche Verkaufscharts: Resident Evil 4 feiert ein gruselig-gutes Comeback

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts kann Resident Evil 4 ein gruselig-gutes Comeback feiern. Fast reicht es sogar für einen Rekord. Die aufgemotzte Wiederauflage des Horror-Klassikers legt laut GfK Entertainment den nach Hogwarts Legacy bislang zweitbesten Start des Jahres hin.

Das bedeutet übersetzt natürlich auch die Spitze der aktuellen deutschen PS5-, PS4- und Xbox-Series-Charts. Neben der Standard-Version verbreitet die Lenticular Edition an vierter Stelle des Xbox-Series-Rankings auch noch zusätzlich Angst und Schrecken. GfK Entertainment erfasst alle Handelsversionen einzeln.

Hogwarts Legacy landet auf PS5 und Xbox Series auf dem zweiten Platz, Anno 1800 bleibt da nur noch Bronze. In der PS4-Hitliste muss Vorwochensieger WWE 2K23 (jetzt vier) Resident Evil 4 und FIFA 23 (zwei) den Vorrang lassen.

Mario Kart 8 Deluxe bleibt wie gehabt auf Nintendo Switch in Pole-Position, wo Nintendo Switch Sports wieder auf den zweiten Platz vorrückt. Mario + Rabbids: Sparks of Hope, in der Vorwoche Zweiter, muss hier den Platz räumen.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Resident Evil 4, Capcom