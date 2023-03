Warum sich hinter dem Konami-Trademark „Project Zircon“ ein neues Castlevania verbergen könnte

Castlevania-Fans sitzen bekanntlich schon seit einer ganzen Weile auf dem Trockenen. Etwas Abhilfe schafft aktuell Dead Cells: Return To Castlevania. Der kostenpflichtige Crossover-DLC für das Roguelike-Metroidvania lässt SpielerInnen nämlich nicht zuletzt in die Rolle von Vampirjäger Richter Belmont schlüpfen. Besser als nichts, oder?

Ein neuer Ableger?

Die Beantragung von markenrechtlichem Schutz für einen bestimmten Titel seitens Konami, schürt nun aber etwas Hoffnung. Am 7. März soll das Unternehmen nämlich den Titel „Project Zircon“ in Japan markenrechtlich schützen lassen. Das geht aus einem Eintrag auf chizai-watch hervor.

Die KollegInnen von Gematsu liefern diesbezüglich einen spannenden Hinweis via Twitter. Demnach handle es sich bei Zirkone um Juwelen, die auch in der Castlevania-Serie auftauchen und dort als die am wenigsten wertvollen Edelsteine gelten.

Es scheint nicht völlig abwegig, dass sich hinter diesem Markeneintrag der Arbeitstitel eines neuen Castlevania-Ablegers verbergen könnte. Immerhin zeigte sich Konami erst kürzlich motiviert durch den Enthusiasmus der Fans für die Serie.

Steckt eure Hoffnungen aber nicht zu hoch. Genauso gut könnte es sich nämlich um ein neues NFT-Projekt des Unternehmens handeln, wie aus den Kommentaren weniger euphorisch hervorgeht. Ein Bezug zu Castlevania wäre auch in einem solchen Kontext durchaus denkbar. Von NFTs dürfte Konami immerhin überzeugt sein, wie eine Aktion aus dem Januar 2022 beweist.

Was glaubt ihr, verbirgt sich hinter „Project Zircon“?

