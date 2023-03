Diese dezente Tasche im Stil von Crisis Core: Final Fantasy VII bewahrt eure Switch vor Blicken

Square Enix führt ein neues Produkt in seinem Online-Shop in Europa ein. Dabei handelt es sich um eine stylische Tragetasche, die an Final Fantasy VII: Crisis Core angelehnt ist. Die Tasche kann ab sofort zu einem Preis von 112,99 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung startet im September 2023.

Diese Tragetasche besteht aus Kunstleder. Auf der Vorderseite ist das SOLDAT-Abzeichen zu sehen. Unterhalb des Zeichens sind zwei Schnallen verarbeitet, an der Seite gibt es einen kleinen Tragegriff. Zum Schließen sind Druckverschlussknöpfe an der Tasche angebracht.

Kein Schutz für Spielkonsolen

Square Enix wirbt damit, dass die Tasche eine Spielekonsole oder ein Smartphone beinhalten kann. Mit der Spielkonsole ist allerdings keine PS5, sondern eine Nintendo Switch gemeint. Die Maße sind nämlich 26 cm x 13,9 cm x 12 cm, die Innenmaße 23,8 cm x 2,7 cm x 10,9 cm.

Doch die Tasche eignet sich nur dafür, die Spielkonsole vor Blicken zu bewahren. Sie schützt nur geringfügig. Das zu Kratzern und anderen Beschädigungen an der Konsole führen könnte, wenn die Tasche mitsamt Konsole fallengelassen wird.

Bildmaterial: Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, Square Enix