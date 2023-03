Konami zeigt sich motiviert durch den Enthusiasmus der Fans für die Castlevania-Reihe

Castlevania-Fans sitzen bekanntlich schon seit einer ganzen Weile auf dem Trockenen. Etwas Abhilfe schafft aktuell Dead Cells: Return To Castlevania. Der kostenpflichtige Crossover-DLC für das Rougelike-Metroidvania lässt SpielerInnen nämlich nicht zuletzt in die Rolle von Vampirjäger Richter Belmont schlüpfen.

Anlässlich der kürzlichen Veröffentlichung des DLC, gab Tsutomu Taniguchi – aus Konami Produktionsassistenz – den KollegInnen von IGN ein Interview. In diesem zeigt er sich – stellvertretend für das Unternehmen – angetan vom „Enthusiasmus der Fans online.“

Konami hält sich bedeckt

Taniguchi gibt nämlich an, dass Konami die Euphorie um die Castlevania-Serie wahrnehme und dadurch regelrecht „motiviert“ sei.

„Wir haben versucht, Spiele, die die Leute geliebt und geschätzt haben, mit der Castlevania Anniversary Collection und der Castlevania Advance Collection zurückzubringen“, führt Taniguchi aus. Er ergänzt: „Außerdem haben wir Rondo of Blood und Symphony of the Night für unsere PlayStation-Fans und auf Mobilgeräten zurückgebracht und Grimoire of Souls via Apple Arcade veröffentlicht, um die das Franchise zu feiern.“

Taniguchi führt weiter an: „Aber wir wissen, dass unsere Fans immer mehr wollen, so wie auch wir – also konnten wir die Gelegenheit, dieses erstaunliche Crossover mit Dead Cells zu realisieren, unmöglich verstreichen lassen.“

Ein Update zur Arbeit an möglichen neuen Ablegern der Serie lässt er sich nicht entlocken. Bereits 2021 kursierten Medienberichte darüber, dass eine „Reimagination“ von Castlevania in Arbeit sei. Anfang 2022 berichteten wir dann, dass Konami „neue Möglichkeiten für Titel“ der beliebten Serie prüfe.

Castlevania scheint also durchaus noch ein Thema für Konami zu sein. Es scheint aber, als müssten wir uns weiter gedulden, bis es Neuigkeiten zu einem potenziellen neuen Ableger gibt. Bald kehrt das Franchise zumindest in Serienform zurück. Immerhin steht mit Castlevania: Nocturne ein neuer Anime ins Haus.

Bildmaterial: Dead Cells, Evil Empire, Motion Twin