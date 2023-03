Hierzulande nur digital: So bekommt ihr Ghost Trick Phantom-Detektive trotzdem noch physisch

Nach wie vor herrscht Verwirrung, was eine physische Veröffentlichung von Ghost Trick: Phantom-Detektive angeht. Capcom USA hatte zu Beginn eine Pressemeldung mit Verweis auf eine physische Version publiziert, diese dann aber wieder zurückgenommen.

Auch die letzte PR-Welle brachte keine Klarheit, im Gegenteil. Nach der Veröffentlichung eines neuen Trailers zuletzt gab es keine Konkretisierung und eine irreführende Passage auf der offiziellen Website. Wie Capcom Germany uns jetzt auf Anfrage mitteilt, erscheint Ghost Trick: Phantom-Detektive aber leider nur digital hierzulande.

Das bedeutet, Fans des Haptischen können und müssen sich nach Alternativen umsehen. Die eröffnen sich dabei wie so oft in Asien. In Japan erscheint das Spiel physisch für PS4 und Switch und Play-Asia hat in Erfahrung gebracht, dass sogar die deutschen Texte auf der Cartridge respektive Disc sind.

29,40 Euro kostet die physische Version derzeit bei Play-Asia. Das ist sogar günstiger als die hiesige, digitale Variante, die 29,99 Euro kostet. Allerdings kommen natürlich noch Einfuhrumsatzsteuer und Versandkosten dazu. Bei 44,20 Euro landet ihr am Ende.

Neue Optik, neue Musik

Die aufgefrischte Version von Ghost Trick: Phantom-Detektiv bietet eine aufgebohrte Grafikauflösung und erhöhte Bildrate. Für ein komfortableres Gameplay wurde zudem die Benutzeroberfläche zu einer Ansicht zusammengefasst. Die Neuauflage wartet zudem mit neun Sprachoptionen auf, darunter Deutsch.

Im Rahmen der neuen Herausforderungs-Funktion können SpielerInnen Illustrationen und Musik aus dem Spiel verdienen, indem sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Außerdem soll die Neuauflage mit neu arrangierten Versionen aller 37 Songs aufwarten.

