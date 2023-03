High-Tempo-Shooter Marfusha bekommt eine Konsolenversion spendiert

Mit einem knackig-kurzen Ankündigungstrailer hat PLAYISM bekannt gegeben, dass der bislang nur für PC erhältliche High-Tempo-Shooter Marfusha auch für PS4, PS5, Xbox One und Switch erscheint. Die Veröffentlichung ist bereits am 6. April 2023, also in rund einer Woche.

Das ist das Besondere an Marfusha

Der Shooter zeichnet sich durch seine simple Steuerung aus. Ihr werdet in Marfusha zur Beschützerin in einer dystopischen Welt und müsst die Tore vor allen möglichen Feinden schützen. Um den Gegnern gewappnet zu sein, können wir unseren Charakter upgraden, indem wir Karten kaufen.

Es gibt Karten für Waffen, Charaktere, Power-ups, Events und vielem mehr. Im Spiel sind insgesamt acht einzigartige Charaktere enthalten. Je nachdem, welche Charaktere ihr in eurem Team habt, lassen sich unterschiedliche Enden freischalten.

Die Konsolenversion wird ein eigens kreiertes Opening beinhalten. Der Themesong „I’ll be there“ wurde von Songwriter KOKIA komponiert, die Animationen gehen auf das Konto von Entwickler hinyari9, Chisey und TOHRU MiTSUHASHi.

Der Ankündigungstrailer von Marfusha:

via Gematsu, Bildmaterial: Marfusha, Playism, hinyari9