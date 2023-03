One Piece feiert Videospiele-Jubiläum mit feurigem Action-Video und lässt Fans hochleben

Am 19. Juli 2000 erschien das erste Videospiel des One-Piece-Franchises. Der Titel hatte seine Veröffentlichung unter dem Namen One Piece: Mezase Kaizoku Ou! und war nur in Japan erhältlich. Mit One Piece Odyssey ist kürzlich der neuste Teil der Reihe weltweit erschienen. Dadurch hat One Piece jetzt insgesamt 23 Jahre Videospielgeschichte auf dem Buckel.

Dieses Jahr feiert die Videospielreihe zwar keinen runden Geburtstag, doch Bandai Namco ließ es sich nicht nehmen und veröffentlichte einen kleinen Kurzfilm namens „Today, too, a day like a game“.

Ein Tag wie im Videospiel

Dabei ist ein kleines Mädchen zu sehen, das mit den One-Piece-Spielen aufwächst. Ihr Wachstum und das jeweils passende Videospiel werden nebeneinander gehalten, damit es so aussieht, als würden Ruffy und sie die gleichen Bewegungen machen. Der Film ist ein Tribut an alle Fans, die mit der Reihe aufgewachsen sind und diese unterstützen.

Die wohl spannendste Szene ist ein kleiner Kampf zwischen Ruffy und Zorro. Die Charaktere wurden von echten Schauspielern dargestellt. Um den Kampf interessanter zu machen, wurden echte Flammen genutzt, über die Ruffy springen muss.

Wer sich dafür interessiert, wie der Dreh in Echt ausgesehen hat: Bandai Namco hat einen zweiten Trailer veröffentlicht, der die Abläufe hinter den Kulissen zeigt. Happy Birthday!

Die beiden Trailer zum One-Piece-Jubiläum

