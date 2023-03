Resident Evil 4: „Separate Ways“ soll als kostenpflichtiger, umfangreicher DLC nachgeliefert werden

Resident Evil 4 steht vor der Tür und die Medien sind sich bereits einig, dass uns ein echtes Horror-Highlight ins Haus steht. Auch wir waren in unserem Test begeistert und finden, der Horror-Meilenstein präsentiere sich besser denn je.

Fans werden sich erinnern: Die PS2-Version des Originals kam seinerzeit noch mit dem zusätzlichen Modus Separate Ways daher, in dem die mysteriöse Spionin (und Serienveteranin) Ada Wong die Hauptrolle übernahm. Wer hofft, auch im Zuge des Remakes in Adas Rolle schlüpfen zu können, dürfte allerdings enttäuscht werden. Separate Ways ist in der Neuauflage nicht inbegriffen. Aber das könnte sich ändern.

Ada Wongs Mission als kostenpflichtiger, aber umfangreicherer DLC

Das behauptet zumindest Twitter-User @AestheticGamer1, der in Bezug auf die ikonische Horror-Serie in der Regel gut informiert ist. Wie er nun berichtet, stünden bereits die DLC-Pläne für das Remake. Fans dürfen – wie bereits bekannt – kostenfreien Nachschub in Form von The Mercenaries und eines PSVR2-Modus erwarten.

Viel spannender gestaltet sich die Information, dass auch Separate Ways eine Rückkehr feiern soll. Und zwar als kostenpflichtiger DLC, der sich entsprechend aber auch umfangreicher gestalten soll. Im Original beschäftigte Adas Mission SpielerInnen für gute drei bis vier Stunden und ließ sie dabei einen alternativen Handlungsstrang erleben, der parallel zu Leons Abenteuer verlief.

Ob es auch der Modus Assignment: Ada in irgendeiner Form in das Remake von Resident Evil 4 schafft, bleibt aktuell unklar. Resident Evil 4 erscheint am 24. März 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und PCs.

Ein umfangreicher Trailer bringt euch schon jetzt in Stimmung – eine spielbare Demo mit einigen Geheimnissen ist ebenfalls verfügbar. Außerdem stellten sich die Macher des Spiels diversen Interviews, sowohl ernsteren als auch entspannteren.

Bildmaterial: Resident Evil 4, Capcom