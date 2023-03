Compile Heart enthüllt Hyperdimension Neptunia GameMaker R:Evolution

In der aktuellen Ausgabe der Weekly Famitsu hat Compile Heart den Titel Hyperdimension Neptunia GameMaker R:Evolution enthüllt. Bereits am 10. August soll das Videospiel in Japan für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen.

Rettung aus einer anderen Dimension

Hyperdimension Neptunia GameMaker R:Evolution ist ein Spin-Off, in dem die erwachsene Neptune die Hauptrolle spielt. Die Geschichte spielt in einer Ära der konkurrierenden Spielestudios. Drei Göttinnen, die bereits als Spielentwickler in der Branche tätig waren, haben ihren „Marktanteil“ verloren und ihnen droht der Untergang.

Neptune ist in diesem Spin-Off eine Reisende aus vielen Dimensionen und taucht eines Tages in dieser Welt auf. Sie erhält von den Göttinnen den Auftrag, die Entwicklerstudios wiederaufzubauen.

Neptune kämpft sich durch verschiedene Dungeons, wobei die aktive Gruppe aus bis zu vier Mitgliedern besteht. Geschwindigkeit soll eines der Spielelemente sein. So könnt ihr Motorräder mit einer Hochgeschwindigkeit für die Fortbewegung nutzen und in den Dungeons soll es Rennabschnitte geben. Im Management-Teil des Spiels baut ihr die Entwicklerfirma „Victory“ auf. Hierbei kümmert ihr euch um die Anheuerung des Personals und um den Ausbau des Studios.

Zu den bestätigten Charakteren gehören:

Neptune

Pipi

Jarga

Lideo

Croire

via Gematsu, Bildmaterial: Hyperdimension Neptunia GameMaker R:Evolution, Idea Factory, Compile Heart