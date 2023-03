Pokémon Karmesin und Purpur: In den nächsten Raids erwartet euch das Freuden-Pokémon

Vor dem Raid ist nach dem Raid. The Pokémon Company hat das nächste Raid-Event zu Pokémon Karmesin und Purpur mitgeteilt. Ab dem 24. März könnt ihr in Raids auf Heiteira treffen.

Erstmals überschneidet sich dabei ein Raid-Event, denn an diesem Wochenende kann auch Silvarro ein zweites Mal in 7-Sterne-Raids angetroffen werden. Heiteira hingegen wartet in 5-Sterne-Raids und nimmt einen von 18 Tera-Typen an.

Heiteira kann mehrfach gefangen werden und bei jedem Sieg können Trainer Items wie EP-Bonbons und Tera-Stücke erhalten. Um auf Silvarro zu treffen, müsst ihr zu Event-Beginn zunächst die aktuellen News aus dem PokéPortal herunterladen. Schwarzkristall-Raids sind jedoch erst nach dem Abschluss bestimmter Postgame-Events für euch zugänglich.

Pokémon-Rundumschlag zum Pokémon Day

Der Pokémon Day war ergiebig. Allen voran gab es da natürlich die Erweiterung zu Pokémon Karmesin und Purpur, aber auch Neuankündigungen wie das neue Trading Card Game Classic und Pokémon-Concierge. Außerdem haben wir uns über die Rückkehr von Pokémon Sleep gefreut.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak