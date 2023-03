Final-Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi hat hohe Erwartungen an Final Fantasy XVI

Im Februar fand die Monaco Anime Game International Conference (kurz: MAGIC) statt, auf der sich auch „Final Fantasy“-Schöpfer Hironobu Sakaguchi die Ehre gab. Die KollegInnen von Full Frontal hatten die Möglichkeit, mit der Branchengröße über seine Karriere zu sprechen.

Im Rahmen des Gesprächs teilte Sakaguchi dann auch seine Gedanken zum anstehenden Final Fantasy XVI und seinem Produzenten Naoki Yoshida mit.

Hohe Erwartungen an Final Fantasy XVI

Die KollegInnen von Full Frontal merkten nämlich an, dass aus Sakaguchis Twitter-Auftritt deutlich hervorgeht, dass er ein Herz für Final Fantasy XIV habe. Folglich fragten sie ihn nach seiner Meinung zu Naoki Yoshidas Arbeit im Allgemeinen und wie er zum heiß erwarteten Final Fantasy XVI stünde.

Sakaguchi antwortete wie folgt:

Ja, ich spiele wirklich gerne Final Fantasy XIV – es ist ein MMORPG, also bietet es diesen Community-Aspekt, den ich wirklich genieße. Ich habe Naoki Yoshida schon oft getroffen; er ist sehr ernst und fleißig. Er ist ein ausgezeichneter Produzent und Regisseur und ich schätze ihn und das, was er tut, sehr. Er hat auch großen Respekt vor den älteren Final Fantasy-Titeln; er versteht wirklich die Seele dieser Spiele – also ja, ich habe in der Tat hohe Erwartungen an Final Fantasy XVI!

Den Segen vom Schöpfer hat sich Yoshida also schon mal verdient! Übrigens trat Sakaguchi im Rahmen der MAGIC 2023 auch zusammen mit „Castlevania: Symphony of the Night“-Schöpfer Koji Igarashi auf. Im Gespräch erklärte er, warum er keine Inspiration aus westlichen RPGs zieht und warum er glaubt, dass Final Fantasy erst dank CG im Westen Popularität erlangte.

