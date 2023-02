Final Fantasy XVI: Die PC-Version soll kommen, aber sicher nicht nach sechs Monaten

Die PC-Version zu Final Fantasy XVI war schon mehrfach ein Thema – dabei ist sie gar nicht angekündigt. Das Vorwort: In einem Promo-Trailer von Sony vom November zeigte man einige Szenen aus Final Fantasy XVI, die mit einem ziemlich eindeutigen: „PS5-exklusiv für sechs Monate“ untertitelt waren.

Das zog entsprechende Gerüchte nach sich, die PC-Version würde im Winter erscheinen, wenn diese sechs Monate eben abgelaufen waren. Naoki Yoshida kommentierte diese Gerüchte bei einem Livestream im Januar ein wenig spöttisch. Er verstehe gar nicht, wieso Fans an eine PC-Version glauben würden.

Die japanische Famitsu griff diese Meldungen auf und erfuhr am Rande der aktuellen Mediatour zu Final Fantasy XVI ein bisschen mehr dazu von Naoki Yoshida. Demnach habe man viel Zeit und Geld in die Optimierung des Spiels für die PlayStation 5 investiert, um am Ende das bestmögliche Erlebnis zu bieten.

Man würde natürlich gerne irgendwann eine PC-Version veröffentlichen, alleine schon deshalb, damit möglichst viele Leute das Spiel spielen können. Jedoch sei es unmöglich, die PC-Version innerhalb von sechs Monaten nach der Veröffentlichung der PS5-Version zu optimieren. Man sei jetzt noch nicht so weit, dass man sagen könne, wann es so weit sein wird.

Einen ganz ähnlichen Kommentar gab Yoshida im japanischen PlayStation Blog ab, der vermutlich sogar auf die gleichen Aussagen bei der Mediatour zurückzuführen ist. Dort stellte Yoshida noch einmal klipp und klar fest, dass die PC-Version nicht nach sechs Monaten erscheinen wird.

Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni 2023 für PS5.

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix