Elden Ring hat sich weltweit bereits 12 Millionen Mal verkauft

Die bisherigen Verkaufsmeldungen zu Elden Ring waren bereits sehr optimistisch, nun hat Bandai Namco erstmals konkrete globale Zahlen genannt. Und diese sind beeindruckend. Bereits zwölf Millionen Mal konnte Elden Ring physisch ausgeliefert oder digital verkauft werden. Alleine auf Japan entfällt dabei über eine Million.

Das freut natürlich auch das Entwicklerteam. „Es ist einfach erstaunlich zu sehen, wie viele Menschen Elden Ring spielen. Ich möchte mich im Namen des gesamten Entwicklerteams herzlich bedanken“, sagt Hidetaka Miyazaki, Präsident und CEO/Direktor von FromSoftware.

Der Präsident und CEO von Publisher Bandai Namco, Yasuo Miyakawa, zeigte sich ebenfalls hoch erfreut: „Ich möchte diese Möglichkeit nutzen, um all den Fans zu danken, die Elden Ring spielen. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich daran beteiligt war, ein so wundervolles und fantastisches Spiel zusammen mit FromSoftware, unter der Leitung von Direktor Miyazaki und George R. R. Martin, zum Leben erweckt zu haben.“

Was bringt die Zukunft von Elden Ring?

Miyakawa blickt aber bereits weiter nach vorne, denn ein solcher Erfolg öffnet natürlich weitere Perspektiven. „Wir haben viel Mühe in die Entwicklung von Elden Ring gesteckt, um die Erwartungen unserer Fans weltweit zu übertreffen“, so Miyakawa. „Mit einem ähnlichen Ziel werden wir unsere Bemühungen fortsetzen, die Marke über das Spiel hinaus in das tägliche Leben eines jeden zu erweitern. Wir werden weiterhin Freude und Erfüllung durch Unterhaltung schaffen, um unseren Fans auf der ganzen Welt näherzukommen und sie zu erreichen.“

Man darf also gespannt sein, wie es mit Elden Ring weitergeht. Eine bisher unzugängliche Arena im Spiel könnte ein erster Hinweis auf einen DLC sein.

Habt ihr Elden Ring bereits gespielt? Falls ihr noch zögert, können wir euch auch unseren Test empfehlen. Elden Ring ist für PlayStation, Xbox und Steam erhältlich.

via Bandai Namco, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware