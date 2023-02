Final Fantasy VII Remake: Kitase erklärt, warum Änderungen an der Story notwendig sind

In einem für Fans unglaublich interessanten Interview von VG247 mit Yoshinori Kitase anlässlich des 26. Geburtstags des Spiels geht der Producer auch auf Neuerungen in der Remake-Trilogie ein.

Autor Alex Donaldson stellt die interessante Frage, wie es war und ist, das FF7-Universum zu erweitern und teilweise auch umzudeuten. Nicht erst seit Final Fantasy VII Remake gibt es Veränderungen im FF7-Universum. Mit jedem Teil der Compilation wurde die Welt von FF7 reicher, aber mitunter auch anders.

„Wie war es, solche Story-Entscheidungen zu treffen, Story-Elemente zu verändern und neue Informationen zu enthüllen, ohne die Wirkung des ursprünglichen Spiels zu verändern?“, fragt Donaldson seinen berühmten Interview-Partner. Kitase muss es wissen, denn er war von Anfang an dabei.

Interesse an Nostalgie allein geht schnell verloren

„Wir sind an das FF7-Remake-Projekt mit dem Ziel herangegangen, es zu etwas zu machen, das sowohl von Fans des Originalspiels als auch von Leuten, die es nicht kennen, genossen werden kann“, bleibt Kitase zunächst vage.

„Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ein Spiel, das ich in der Vergangenheit geliebt habe und mit dem ich viel Spaß hatte, neu aufgelegt wurde, und ich habe es aus überwältigender Nostalgie heraus gekauft und gespielt. Es macht zwar eine Weile Spaß, aber der Spaß an der Nostalgie hält nur in den ersten Abschnitten an. Das habe ich auf halber Strecke gemerkt und nicht weitergespielt“, führt Kitase in seine folgenden Sätze ein.

„Deshalb beschloss ich, dass Final Fantasy VII Remake nicht nur an die Nostalgie appellieren sollte, sondern auch eine neue Geschichte beinhalten sollte, um sich gleichzeitig nostalgisch und frisch anzufühlen“, so Yoshinori Kitase.

„Das Ergebnis ist, dass wir den Fans in Teil 2 [Rebirth] und Teil 3 die Möglichkeit geben können, sich zu fragen, welche Teile dem Original zu 100 % treu bleiben – und wo neue Elemente hinzugefügt werden“, erklärt Kitase weiter.

Änderungen erwarten uns auch in Rebirth

Einige Story-Änderungen und natürlich sehr viele Story-Erweiterungen hatten uns bereits in Final Fantasy VII Remake erwartet und es sieht alles danach aus, als dürften wir uns auch mit Final Fantasy VII Rebirth darauf freuen.

Zuletzt hatten die Entwickler bereits in einem Interview klipp und klar gesagt, dass die Moiren die „vorbestimmte Zeitlinie“ in Final Fantasy VII Rebirth nicht einhalten können. Die (ebenfalls völlig neuen) Wesen versuchen in Final Fantasy VII Remake, den Lauf der Geschichte zu bewahren. Dafür greifen sie immer wieder aktiv ein. In Final Fantasy VII Rebirth wohl nicht immer erfolgreich.

Die Bedenken von Fans, dass eine der dramatischsten Entscheidungen im Original jedoch rückgängig gemacht wird, scheint nicht zu bestehen. Vieles weist jedoch darauf hin, dass Zack Fair eine bedeutendere Rolle als im Original spielt. Allein der Fakt, dass Square Enix aufwendig Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion neu aufgelegt hatte. In diesem Fall übrigens sehr nah am Original.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint im Winter 2023.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix