Super Mario Bros. Film: Neues Poster gibt Einblicke zu Locations und Charakteren

Nintendo veröffentlichte am Wochenende das offizielle Poster zum kommenden Super Mario Bros. Film. Neben den bekannten Charakteren wie Mario, Luigi, Peach, Toad, Donkey-Kong, Bowser und dem Zauberer Kamek, gibt das Poster auch den ein oder anderen Hinweis auf Locations, wie beispielsweise die Rainbow Road. Auch Peachs und Bowsers Schloss zählen zu den Locations des Films. Unlängst haben wir das auch schon in den Trailern gesehen.

Kinostart wurde verschoben

Am 23. März 2023 sollte der Super Mario Bros. Film in Deutschland eigentlich an den Start gehen. Nintendo, Illumination und weitere Partner arbeiten mit verschiedenen Aktionen wie jener bei McDonald’s bereits darauf hin. Doch kürzlich wurde bekannt, dass sich der deutsche Kinostart um zwei Wochen verschiebt. Der Kinostart für den Super Mario Bros. Film ist hierzulande für den 6. April 2023 geplant.

Das neue Poster zum Film

Ein aktueller Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment