Super Mario Bros. Film: Kino-Start in Deutschland verschoben, doch der neue Termin steht fest

Am 23. März 2023 sollte der Super Mario Bros. Film in Deutschland eigentlich an den Start. Nintendo, Illumination und weitere Partner arbeiten mit verschiedenen Aktionen wie jener bei McDonald’s bereits darauf hin.

Die offizielle Website weist jedoch inzwischen ein anderes Datum für den Start in Deutschland aus. Der 6. April 2023 prangt jetzt auf der Seite. Nur etwa zwei Wochen später also. Der Super Mario Bros. Film wird weltweit ohnehin über mehrere Wochen seine Debüts feiern.

Universal hat den Termin auch auf allen anderen Kanälen aktualisiert, unter anderem in den Videobeschreibungen zu den deutschen Trailern. Lediglich ein paar alte Tweets weisen noch auf März hin. Auch die deutschen Kinos scheinen bereits Bescheid zu wissen. Cinestar weist ebenfalls den 6. April 2023 als Start aus.

Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment