Pokémon Karmesin und Purpur: Valentinstag-Event wartet mit süßer Belohnung auf euch

Am Wochenende ging es in Paldea auf die Jagd nach Crimanzo und Azugladis. Aber auch die nächsten Raid-Termine für Trainer in Pokémon Karmesin und Purpur stehen schon fest. The Pokémon Company hat jetzt neue Details zum bevorstehenden Raid-Event mit Zwieps enthüllt.

Das Event findet zum Valentinstag 2023 statt, genau genommen vom 13. Februar um 01:00 Uhr bis zum 14. Februar um 00:59 Uhr. Wie man jetzt mitteilte, warten auch passende Belohnungen auf euch, darunter Erdbeeren und Schlagsahne. Zwieps könnt ihr in Raids der Stufen 1 bis 5 antreffen.

The Pokémon Company teilt dazu mit:

Da diese Zwieps über viele verschiedene Tera-Typen verfügen können, solltest du dich gut vorbereiten, bevor du sie herausforderst! Wenn du Zwieps besiegst, kannst du einige süße Belohnungen erhalten, wie Erdbeeren und Schlagsahne. Versammle diesen Valentinstag deine Freunde und Pokémon und nimm gemeinsam mit ihnen an Tera-Raids teil!

Bevor der Valentinstag beginnt, habt ihr noch einmal eine zweite Chance, auf Quajutsu zu treffen. Das Raid-Event mit dem Ninja-Pokémon wird vom 10. bis zum 12. Februar 2023 wiederholt. Für das 7-Sterne-Raid ist aber eine weitaus intensivere Vorbereitung notwendig. Quajutsu kann normalerweise nicht in Paldea angetroffen werden.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak