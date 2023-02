Super Mario Bros. Film: Kennt ihr alle Easter-Eggs auf der Klempner-Webseite?

Der Super Mario Bros. Film steht quasi vor der Tür. Ab dem 6. April begleiten wir die berühmten Klempner-Brüder nämlich bei ihrem Leinwand-Abenteuer im Pilzkönigreich. Grund genug für das Werbeteam hinter der Filmadaption nochmal richtig Gas zu geben.

Erst kürzlich veröffentlichte man ein neues Poster, das frische Einblicke in Locations und Charaktere ermöglichte. Es folgte ein äußerst charmanter Werbeclip im TV-Format, mit Anspielungen auf die Super Mario Bros. Show von 1998.

Stichwort „Klempner“: Mit dem Werbeclip ging bekanntermaßen auch eine Webseite online, die die Klempner-Firma der Super-Brüder bewirbt. Und weil das Marketing-Team des Films ganz offensichtlich die Extrameile zu gehen versucht, tummeln sich hier allerhand Easter-Eggs!

Wusstet ihr schon …

Unser Held in Rot begrüßt BesucherInnen mit folgender Nachricht: „Mein kleiner (aber größerer) Bruder Luigi und ich hatten es satt, uns mit stacheligen Chefs herumzuschlagen, also ergriffen wir die Gelegenheit, Brooklyns Klempnerprobleme ganz uns gestellt anzugehen.“ Stachelige Chefs?

Damit spielt man auf Vorarbeiter Spike an. Er machte seinen ersten Auftritt 1998, im Zuge des NES-Puzzle-Spiels Wrecking Crew. Und war wohl nicht der beste Chef, als er die Brüder – in alten Tagen – auf Baustellen malochen ließ.

Als Familienunternehmen planen es die Brüder, die Konkurrenz übertrumpfen – und zwar mit ihrem fachmännischen Service. Von diesem sind allerdings nicht alle überzeugt, wie ein Blick in die abgebildeten Kundenbewertungen zeigt.

„Mario und Luigi kennen keine Loyalität!!! Die SUBPAR Mario Bros haben früher für mich gearbeitet, bis sie beschlossen, abzubrechen und ihre eigenen Geschäfte zu starten … Eines Tages werden sie ihre Lektionen lernen“, schreibt etwa SpikeIsCool. Der Vorarbeiter ist also wenig zufrieden mit dem beruflichen Neustart der Klempner-Brüder. Und droht bereits mit Konsequenzen – die wir dann gegebenenfalls im Film erleben.

Klickt ihr hier übrigens auf das fehlerhaft dargestellte Bild oberhalb der Bewertungen, führt euch das auf eine Unterseite mit angeblicher Fehlermeldung. Probiert doch mal: die zweite, gefolgt von der dritten und dann ersten Röhre anzuklicken – es folgen nämlich bekannte Klänge!

Klänge finden sich übrigens auf der gesamten Seite verteilt. Klickt euch durch die diversen Icons und Buttons und es werden euch allerhand bekannte Soundeffekte begrüßen.

Luigi am Apparat

Damit ihr das Familienunternehmen auch erreicht, gibt die Webseite eine entsprechende Telefonnummer an. Ruft ihr diese an, empfängt euch Luigi – gespielt von Charlie Day – mit einer kleinen Nachricht. Vorausgesetzt, ihr lebt in den USA. Wie sich das anhört, könnt ihr hier trotzdem herausfinden. Nach einer kleinen Verschiebung startet der Super Mario Bros. Film am 6. April hierzulande im Kino.

Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment