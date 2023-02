State of Play: Sony gibt uns schon in Kürze neue Einblicke zu 16 Spielen, darunter Suicide Squad

Sony hat heute eine neue Ausgabe der State of Play angekündigt. Schon am 23. Februar um 22 Uhr deutscher Zeit möchte man uns mit einigen Ankündigungen überraschen.

In erster Linie soll es „Updates von Drittanbietern“ geben, darunter Enthüllungen für PlayStation VR2, das in dieser Woche erschienen ist. Namentlich bereits konkret: neue Einblicke in Suicide Squad. Chapeau, Jeff Grubb.

Auf 45 Minuten ist die Show angesetzt, doch allein 15 Minuten davon werden auf eine Gameplay-Show zu Suicide Squad: Kill the Justice League entfallen. Die restlichen 30 Minuten werden sich 16 Spiele teilen – letztere Zahl kommunizierte der japanische PlayStation Blog. Mit dabei ist ein „erster Blick“ auf fünf PSVR2-Spiele, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen.

Bildmaterial: Sony