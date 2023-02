Sony soll nachlegen: State of Play und PlayStation Showcase angeblich schon bald

Nachdem Nintendo mit seiner kürzlichen Nintendo Direct neues Futter für die Switch angekündigt hat, bleibt die Frage, wann die Konkurrenz nachlegt. Zumindest zu Sony PlayStation kann der bekannte Branchen-Insider und GiantBomb-Journalist Jeff Grubb etwas verraten, denn in der neuen Ausgabe seiner Show „Game Mess Decides“ gibt er Auskunft über mögliche, kommende Shows.

State of Play und PlayStation Showcase schon bald

Grubb ist sich sicher, dass schon bald zwei Streams laufen werden, in denen neue PS4- und PS5-Titel angekündigt werden. Er schätzt, dass eine State of Play noch innerhalb des nächsten Monats, also bis zum 9. März 2023 abgehalten wird. Doch bei dieser Ausgabe sollten wir unsere Erwartungen nicht allzu hochschrauben, denn das große Kanonenfutter will sich Sony für ein PlayStation Showcase aufbewahren.

Und auch hier macht Grubb einen Zeitraum fest: Das PlayStation Showcase soll noch vor der E3 2023 ausgestrahlt werden. Da die E3 dieses Jahr vom 13. bis zum 16. Juni 2023 läuft, sollte die Show noch vor Mitte Juni über die Bildschirme geflackert sein.

Auch wenn Jeff Grubb in der Videospielindustrie gut vernetzt ist, sollten wir seine Aussagen mit Vorsicht genießen. Grubb ist gesprächig und spekuliert auch gerne mal. Oft genug lag er aber auch richtig. Außerdem kann es immer sein, dass Sony seine Pläne intern ändert und die Shows aufgrund von unvorhersehbaren Vorkommnissen nach hinten verschoben werden müssen. So oder so wird es aber wohl bald neues Material von Sony geben.

Bildmaterial: Sony PlayStation