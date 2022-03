Suicide Squad: Kill the Justice League wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen

Im August 2020 kündigten Batman-Arkham-Macher von Rocksteady Studios ihr neustes Spiel an: Suicide Squad: Kill the Justice League. Erst über ein Jahr später präsentierte man uns einen ersten Story-Trailer. Einen Veröffentlichungstermin für Suicide Squad gab es nie, aber geplant war eigentlich 2022. Daraus wird nichts.

Jetzt plant man mit Frühjahr 2023. „Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, Suicide Squad zu verschieben: Kill The Justice League auf das Frühjahr 2023 zu verschieben“, sagt Sefton Hill in einem Tweet. „Ich weiß, dass eine Verzögerung frustrierend ist, aber diese Zeit fließt in die Entwicklung des besten Spiels, das wir machen können. Ich freue mich darauf, gemeinsam das Chaos nach Metropolis zu bringen. Danke für eure Geduld.“

Die Comic-Vorlage Suicide Squad handelt von Bösewichten, die als entbehrlich gelten und damit beauftragt werden, selbstmörderische Missionen für die Regierung zu erfüllen.

Das Videospiel bietet eine neue Geschichte und versetzt euch in die Rolle von Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark, die den Auftrag haben, die Justice League zur Strecke zu bringen.

Durch tödlichen Sprengstoff unter Kontrolle gehalten, der in ihren Köpfen implantiert wurde, haben alle vier DC-Superschurken keine andere Wahl, als sich zusammenzuschließen und diese unmögliche Aufgabe anzunehmen, die ihnen als Teil von Amanda Wallers berüchtigter Task Force X zugewiesen wurde.

Die Veröffentlichung ist im Frühjahr 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X und PCs geplant.

Der ältere Story-Trailer:

Bildmaterial: Suicide Squad, DC Comics, Warner Bros. / Rocksteady Studios