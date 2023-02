Summoners War: Chronicles will ab März an die Erfolge von Sky Arena anknüpfen

Mit Summoners War: Chronicles bringt Com2uS am 9. März das neuste Spiel der erfolgreichen Reihe an den Start. Selbiger soll in 170 Ländern gleichzeitig erfolgen, mit dabei sind 14 Sprachen, darunter Englisch und Deutsch. Die Veröffentlichung erfolgt im Play Store, im App Store und bei PC-Steam.

Chronicles knüpft an das für die Serie typische Kampfsystem an, bei dem der strategische Einsatz unterschiedlicher Monster mit diversen verschiedenen Fähigkeiten und Attributen wichtiger für den Erfolg ist als die Stärke der Einheit. Seit November ist Chronicles bereits in Korea und Nordamerika verfügbar und erfreut sich dort laut Com2uS bereits großer Beliebtheit.

Der Cinematic-Trailer:

Bildmaterial: Summoners War: Chronicles, Com2uS