Pokémon-Sammelkartenspiel: Neues „Triplet Beat“-Subset begeistert mit Motiven der Paldea-Starter

The Pokémon Company hat „Triplet Beat“ angekündigt, das erste Subset aus der Paldea-Region zum Pokémon-Sammelkartenspiel. Das Subset ist zunächst nur für Japan angekündigt, wo es am 10. März 2023 erscheinen soll. Wann und in welcher Form das Subset bei uns erscheint, ist noch unbekannt.

Das Subset fokussiert sich auf die Starter-Pokémon der Region, namentlich also Kwaks, Krokel und Felori. Darüber hinaus wird es aber auch weitere neue Pokémon aus der Paldea-Region geben. Dazu zählen Karten zu Paldea-Tauros, die in den sozialen Medien bei Fans sehr gut ankommen.

Wir besuchen im März erst Paldea

Wir werden hierzulande erst am 31. März 2023 die Paldea-Region erkunden, zumindest was das Sammelkartenspiel angeht. The Pokémon Company hatte kürzlich erst die Erweiterung „Karmesin und Purpur“ für unsere Gefilde angekündigt. Bei myCollectibles könnt ihr die Displays* bereits günstig vorbestellen.

„Karmesin und Purpur“ wird neue Spielmechaniken, darunter eine aktualisierte Pokémon-ex-Mechanik und natürlich auch Terakristall-Pokémon bieten. Dieses erste Paldea-Set wird sich auf Koraidon und Miraidon konzentrieren. In „Karmesin und Purpur“, ebenso wie im neuen „Triple Beat“-Subet wird es neue „Art Rare“-Karten geben. Die neuen Seltenheitsstufen wurden mit VSTAR-Universe eingeführt.

„Triple Beat“ soll 73 normale Karten und eine noch unbekannte Anzahl an speziellen Karten bieten. Serebii hat bereits alle bereits bekannten Motive gesammelt. Nachfolgend eine kleine Auswahl, welche Kwaks, Krokel und Felori sowie ihre „Art Rare“-Karten zeigt und die angesprochenen Tauros-Karten.

Bildmaterial: The Pokémon Company