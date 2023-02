Neue Nintendo Direct steht angeblich für nächste Woche in den Startlöchern

Der Februar steht seit 2019 für einen Zeitraum, in dem Nintendo seine neuste Direct-Ausgabe mit frischen Spielen, die demnächst erscheinen, präsentiert. Auch für 2023 wird wieder gemunkelt, ob eine Nintendo Direct stattfinden wird oder nicht. Der gut vernetzte Journalist Jeff Grubb weiß darüber Bescheid und verrät sogar, in welcher Woche wir mit der Direct rechnen können.

Nintendo Direct für kommende Woche geplant

Jeff Grubb, der schon zahlreiche Informationen vorab geleakt hat und sich somit als vertrauenswürdige Quelle bewiesen hat, hat wohl von Nintendos Plänen mitbekommen. Demnach soll die nächste Nintendo Direct in der Woche vom 6. Februar bis zum 12. Februar 2023 stattfinden.

Er geht davon aus, dass die Direct wohl zum Ende der Woche stattfinden könnte. Er betont aber nochmals, dass es sich dabei nur um seine Einschätzung handelt und Nintendo seine Pläne mittlerweile geändert haben könnte.

In der Nintendo Direct könnte vor allem Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp eine Rolle spielen. Der Titel wurde abermals verschoben, hat nun aber ein Update im Nintendo eShop bekommen. Das könnte darauf hindeuten, dass das Spiel bald einen Veröffentlichungstermin spendiert bekommt, der in der kommenden Nintendo Direct angekündigt wird.

Grubb bestätigt, dass die Verantwortlichen den Händlern mitgeteilt habe, dass sie die Vorbestellungen wieder aufnehmen können. Doch das Reboot zu Advance Wars soll nur einen kleinen Teil der Show ausmachen. Vielmehr soll es viele neue Ankündigungen und ein weiteres Update zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom geben.

via VGC, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo