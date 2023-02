Final Fantasy VII: Für Cloud hatte man ursprünglich ganz wilde, andere Pläne

JRPG-EnthusiastInnen ist der Protagonist des Rollenspiel-Klassikers Final Fantasy VII – Cloud Strife – natürlich ein Begriff. Seine kühle, wortkarge, aber herzensgute Persönlichkeit hat sich seit 1997 in viele Köpfe eingebrannt und im Zuge des Remakes 2020, sicher in noch ein paar weitere.

Spannend also, dass das Team hinter Final Fantasy VII ursprünglich andere Pläne für den Blondschopf im Sinn hatte. In den frühsten Entwicklungsstadien zeichnete man nämlich noch ein deutlich anderes Bild der Figur.

Cloud als Berserker

Einem Tweet des offiziellen „Final Fantasy VII Remake“-Accounts zufolge, legte man Cloud nämlich als Berserker an. Als unkontrollierbarer Krieger hätte diese Berserker-Version von Cloud ihren linken Arm – mithilfe eines Armreifs – „versiegelt“. Im Kampf wäre der alternative Cloud dann auf seinen rechten Arm angewiesen gewesen. Das heißt, bis das Siegel des Armreifs gebrochen wäre – das hätte nämlich die Entfesslung von Clouds vollem Kampfpotential zur Folge gehabt.

Vor diesem Hintergrund fällt auf, dass sich selbst in der finalisierten Version von Final Fantasy VII – und Folgeprojekten – Hinweise auf dieses ursprüngliche Konzept finden. Clouds Charakterdesign für Final Fantasy VII zeigt in etwa mit robuster Metall-Panzerung an der rechten Schulter und einer schweren Armschiene am linken Unterarm.

Im Film Final Fantasy VII: Advent Children findet Cloud hat Cloud gar einen Grund, seinen linken Arm zu verhüllen. Er leidet nämlich an Geostigma. Eine mysteriöse Krankheit, die ihn befiel, als er (im Rahmen von FF VII) mit dem Lebensstrom in Kontakt kam.

Hätte, hätte, Fahrradkette! Uns bleibt Cloud so, wie wir ihn kennen, erhalten. Immerhin zeichnete Final Fantasy VII Remake hier kein neues (altes) Bild. Wenngleich sich die Neuauflage, in diverser anderer Hinsicht, Freiheiten nahm und sicher auch noch wird. Das Berserker-Konzept nochmal aufzugreifen, erscheint jedoch unwahrscheinlich. Aber: Sag niemals nie.

Der offizielle Final Fantasy VII Day

Vor einigen Tagen feierten wir den offiziellen Final Fantasy VII Day. Zum 26. Geburtstag von Final Fantasy VII hatte Square Enix kürzlich erst bekannt gegeben, dass man sich den Final Fantasy VII Day in Japan von der Japan Anniversary Association registrieren und eintragen lassen hat.

Und vielleicht sehen wir auch Cloud noch in diesem Jahr, im Zuge von Final Fantasy VII Rebirth, wieder. Im zweiten Teil der Remake-Trilogie wird Zack Fair voraussichtlich eine größere Rolle spielen, als es im Original der Fall war. Außerdem erwarten uns wohl einige weitere Änderungen – Motomu Toriyama hatte bereits eingestanden, dass die Moiren die „vorbestimmte Zeitlinie“ nicht halten können.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO; Final Fantasy VII, Square Enix; Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo