The-Evil-Within-Schöpfer Shinji Mikami verlässt Tango Gameworks

Shinji Mikami – seines Zeichens Gründer und CEO von Tango Gameworks – verlässt das Studio nach zwölf Jahren. Das hat Bethesda nun via Twitter bestätigt.

Shinji Mikami verlässt Tango Gameworks

„Wir bestätigen, dass Shinji Mikami die Entscheidung getroffen hat, Tango Gameworks in den kommenden Monaten zu verlassen. Wir danken ihm für seine Arbeit in der kreativen Leitung und als unterstützender Mentor für die jungen EntwicklerInnen des „The Evil Within“-Franchises, von Ghostwire: Tokyo und natürlich Hi-Fi RUSH“, so die Nachricht seitens Bethesda.

„Somit wünschen wir Herrn Mikami alles Gute für die Zukunft und erwarten weiterhin mit Spannung, was die talentierten EntwicklerInnen von ‚Tango‘ für die Zukunft bereithalten“, schließt die Nachricht.

Welche Pläne Mikami für die Zukunft anstrebt, oder ob er sich alternativ gar aus der Branche zurückzieht, ist bislang nicht bekannt. Wie beschrieben, war die Branchengröße in der letzten Dekade im Rahmen von Tango Gameworks tätig. In der Vergangenheit zeichnete sich Mikami, in wechselnden Rollen, für zahlreiche weitere Titel aus – nicht zuletzt auch als einer der Schöpfer der „Resident Evil„-Serie.

Und wie sieht die Zukunft von Tango aus?

Apropos: Im aktuellen Tango-Titel Hi-Fi RUSH vermuteten SpielerInnen zuletzt eine erste Anspielung auf einen dritten Eintrag in die „The Evil Within„-Serie. Wenn es so kommt, dann wohl ohne Shinji Mikami.

Hi-Fi Rush war übrigens die gelungene Überraschung der kürzlichen Developer_Direct von Xbox und Bethesda. Das durchgedrehte Rhythmus-Action-Spiel mit Einzelspielererfahrung ist ab sofort für Xbox Series, im Microsoft Store, Epic Games Store und bei Steam erhältlich und natürlich auch Teil des Xbox Game Pass.

Bildmaterial: Shinji Mikami, Tango Gameworks