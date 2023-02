Pokémon Karmesin und Purpur: Massiver Patch bringt in Kürze diese Verbesserungen

20 Millionen verkaufte Einheiten allein bis zum 31. Dezember 2022 – Pokémon Karmesin und Purpur fahren Rekordergebnisse ein. Trotz der technischen Unzulänglichkeiten, die in den Medien zum Launch ausgiebig thematisiert wurden.

Nintendo meldete sich im Anschluss ungewohnt deutlich zu Wort, entschuldigte sich und versprach Nachbesserungen. Jetzt steht das Update 1.2.0 zu den Spielen vor der Tür und es bringt eine massive Liste an Patch-Notes mit sich. Das 485 MB schwere Update ist für Ende Februar geplant und noch nicht exakter datiert.

Patch behebt teilweise bizarre Bugs

Die Patch-Notes weisen zunächst eine Reihe von Quality-of-Life-Verbesserungen aus, insbesondere in der Menüführung. Einige Wege wurden hier gekürzt und Anzeigen verbessert. Bugfixes bei den Tera-Raids widmet man danach einen eigenen Abschnitt. Hier wurden einige ärgerliche Fehler behoben.

Bei normalen Kämpfen wurden beispielsweise Bugs behoben, die auftraten, wenn man Zoroark terakristallisierte. Ein bizarrer Fehler soll ebenfalls der Vergangenheit angehören: Mitunter platzierte das Spiel fehlerhaft Objekte wie Pokébälle in Räumen und auf dem Feld, die keine Verwendung hatten. Gefixt!

Abstürze behoben, aber keine Hinweise auf Performance

Man habe des Weiteren einige Abstürze behoben und einen Fehler, bei dem der Hauptcharakter keine Mimik mehr zeigte. Auch ein Fehler mit dem Pokédex, bei dem neue Schillernde Pokémon nicht mehr angezeigt werden und bei dem es unter Umständen Probleme mit getauschten Pokémon aus anderen Regionen gab, soll behoben sein.

The Pokémon Company weist darauf hin, dass die dargelegten Fehlerbehebungen in den Patch-Notes nicht abschließend sind. Man plane weitere Funktionen und Bugfixes für diesen Patch und auch in Zukunft.

Nicht alle Fans sind zufrieden – wohlgemerkt, ob wohl die Liste nicht abschließend ist. „Drei Monate und das ist das Beste, was sie erreichen konnten? Das ist peinlich“, kommentiert ein Nutzer bei Twitter.

Wer die Patch-Notes nach einem ausdrücklichen Hinweis auf Verbesserungen an der Performance durchsucht, wird jedoch nicht fündig. Ob sich hier etwas getan hat, werden wir wohl erst feststellen können, wenn der Patch Ende Februar erscheint. Lest hier die kompletten Patch-Notes.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak