Pokémon Karmesin und Purpur: Das nächste 7-Sterne-Raid hat ein seltsames Timing

Ganz aufmerksame Pokémon-Fans haben gemerkt: Aktuell ist weder ein Raid-Event in Pokémon Karmesin und Purpur im Gange, noch eines angekündigt. Das änderte sich heute aber zeitgleich mit der Ankündigung des Pokémon Presents.

The Pokémon Company kündigte Pikachu vom Tera-Typ Wasser als nächstes Raid-Pokémon an. Pikachu wird in 7-Sterne-Raids vom 24. bis zum 27. Februar 2023 auftauchen.

Das Raid gipfelt im Pokémon Day 2023 am 27. Februar und endet auffälligerweise diesmal nicht um Mitternacht UTC, sondern um 16 Uhr deutscher Zeit. Eine Stunde nach der Ausstrahlung von Pokémon Presents also. Ob gleich ein anderes Event anschließt, welches man bei Pokémon Presents enthüllt?

Pikachu jedenfalls, das zum Pokémon Day natürlich die perfekte Wahl ist, wird wie zuvor auch schon Quajutsu, Glurak und Liberlo das Titanen-Zeichen tragen und kann nur einmal pro Spielstand gefangen werden.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak