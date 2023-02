Miau! The Pokémon Company enthüllt Felori-Katzenhut und mehr zum nationalen Katzentag

Am 22. Februar 2023 feiert Japan den nationalen Katzentag. Das nimmt sich The Pokémon Company International zum Anlass, um neues Merchandise unter die Leute zu bringen. Passend zu den Feierlichkeiten erwartet Pokémon-Fans Felori-Merchandise. Der süße Katzen-Starter vom Typ Blatt gehört zur Starter-Riege der aktuellen Pokémon-Editionen Purpur und Karmesin.

Das Merchandise-Sortiment trägt den niedlichen Titel „Nya! Nya Nya! Nyaoha!“, basierend auf dem japanischen Namen von Felori – „Nyaoha“. Die Auswahl an Felori-Merchandise umfasst dabei eine Vielzahl von Haushalts- und Alltagsgegenständen. Etwa eine Mütze, einen Teppich, Schlüsselanhänger und vieles mehr.

Die Artikel werden in den japanischen Pokémon-Center-Filialen und über den eigenen Online-Store angeboten. Einige weitere Artikel widmen sich zudem dem beliebten Nichtsnutz Karpador und dem gemütlichen Relaxo. Ob es die Artikel auch in den Westen schaffen, ist aktuell allerdings noch unklar.

The Pokémon Company ist bekannt für sein üppiges Sortiment an Merchandise. Erst kürzlich enthüllte man etwa ein umfangreiches Set an Koch-Utensilien, das dem kleinen Star in Gelb – Pikachu – gewidmet ist. Wer gern tiefer in den Geldbeutel greift, wird hingegen mit den hübschen Figuren zu Miraidon und Koraidon von Kotobukiya glücklich.

via Siliconera, Bildmaterial: Pokémon Center, The Pokémon Company; Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak