Forspoken-Macher hören Feedback: Diese Verbesserungen soll der nächste Patch bieten

Am 24. Januar erschien (nach diversen Verschiebungen) endlich das Action-Rollenspiel Forspoken. Das neue Spiel aus dem Hause Luminous Productions wurde dabei gemischt aufgenommen – die Stimmen reichten von „vom durchschnittlichen Isekai zum Spätzünder mit Reiz.“

Auch wir waren – als wir den Titel bereits im Vorfeld anspielten – nicht enttäuscht, aber auch nicht gänzlich begeistert. Ein Gesamtbild, das sich auch in einer der vergangenen Sonntagsfragen bestätigte.

Studio-Chef bedankt sich und kündigt Patch an

Das durchwachsene Echo kam wohl auch bei den EntwicklerInnen an – Studio-Chef und Forspoken-Director Takeshi Aramaki meldete sich nun via Twitter zu Wort: „Vielen Dank an alle SpielerInnen, die Forspoken genossen und Athia seit der Veröffentlichung erkundet haben“, so Aramaki.

„Wir haben uns all Ihr Feedback angehört und arbeiten hart an einem Patch, der Verbesserungen der Gesamtleistung, Grafik, Spielbarkeit, sowie allgemeine Aktualisierungen und Korrekturen des Spielinhaltes für PS5 und verschiedene PC-Hardwarekonfigurationen beinhalten wird“, so das Versprechen von Aramaki.

Aramaki ergänzt: „Wir sind bestrebt, Forspoken zu der bestmöglichen Spielerfahrung zu führen und werden Sie über den Zeitpunkt der Veröffentlichung des nächsten Patches so bald wie möglich in Kenntnis setzen. Wir bedanken uns für Ihre anhaltende Unterstützung und Geduld.“

Klingt also, als sei das Kapitel „Forspoken“ noch nicht gegessen. Gut so: Immerhin präsentierte der Titel kürzlich überraschend starke Verkaufsergebnisse. Forspoken ist seit dem 24. Januar für PS5 und PCs erhältlich.

